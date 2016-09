Villingen-Schwenningen FC-Jugend gewinnt den Bobby-Car-Cup

Lebhafte Diskussionen an den Tischen gab es im Zusammenhang mit der Schätzfrage "Wie viele Äpfel sind im Sack?". Gezeigt wurde ein Jutesack, wie ihn die Epfelschittler beim Fasnetumzug dabei haben. Die richtige Anzahl lautete 33. Gleich 13 Volltreffer gab es, so dass der Gewinner per Los ermittelt wurde. Der Apfelbaum (Hauptpreis) ging an Axel Schmidt aus Dauchingen. Die weiteren Preise waren Gutscheine örtlicher Geschäfte.

Das Epfelfescht findet im zweijährigen Turnus statt, diese Regelung hat sich bewährt. Nach der Pause 2015 war das Fest sehr gut besucht. Der nächste besondere Termin der Epfel­schittler ist das "Epfel­schittle mit dem Narresome". Hierbei dürfen die Kinder mit Eimer und Säcken der Arbeit der Apfelernte nachgehen und das Sammelgut in der Mosterei abgeben. Ausschank ist während der Fasnet 2017, die durch das 22-jährige Bestehen der Epfelschittler geprägt sein wird.