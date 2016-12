Die Villinger Fazenedle waren kürzlich mit einem Stand in der Niederen Straße vertreten. Die Besucher der Villinger Innenstadt wurden mit selbst gebackenen Plätzchen sowie Glühwein und Kinderpunsch verwöhnt. Im Gegenzug kamen Spendengelder in Höhe von 500 Euro zusammen. Die stellvertretende Vorsitzende Bianca Glatz übergab die Spende im Namen aller Mitglieder an Joachim Spitz von der ProKids-Stiftung. Dieser freute sich über die Unterstützung und versicherte, den Betrag sinnvoll an benachteiligte Kinder in VS weiter zu geben Foto: Fazenedle