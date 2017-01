Villingen-Schwenningen Fazenedle laden ins Schnupfstöckle

Zur ersten Schriftführerin wurde für die ausgeschiedene Jasmin Lange ihre Stellvertreterin Ann-Kathrin Schleicher gewählt. Anja Schleusener ist kommisarische zweite Schriftführerin. Als Kassenprüferinnen wurden Martina Schleicher und Sabine Wehrle gewählt. Bianca Glatz freute sich für elf Jahre aktive Vereinszugehörigkeit Michaela Dreher, Michael Zeck und in Abwesenheit Sania Huber zu ehren. Am 11. Februar veranstalten die Fazenedle ihren Kappenabend im Gemeindezentrum Bruder Klaus. Vom Schmotzigen Donnerstag bis Fasnachtsdienstag wird das Schnupfstöckle in der Schlösslegasse zur Besenwirtschaft, die für alle geöffnet ist. Freilich werden die Fazenedle an den Villinger Umzügen und in den Besenwirtschaften zu sehen und zu hören sein.