Villingen-Schwenningen Faszination #Schüleruni

Schwarzwald-Baar-Kreis. Je eine Klasse der Berufsfachschule für Wirtschaft von den Kaufmännischen Schulen Villingen, des Gymnasium am Romäurings und am Hoptbühl waren aus der Vielzahl der Anmeldungen ausgelost worden und kamen in den Genuss einer digitalen und virtuellen Welt. Die Volksbank hat in Kooperation mit dem "Virtual Dimension Center" am Technologiezentrum in St. Georgen und der Firma Imsimity den mobilen VoBa Playroom mit fünf Stationen eingerichtet, der am Donnerstag einen Tag lang für Schulen geöffnet wurde.

Für das Vorstandsmitglied Ralf Schmitt setzte man damit ein Zeichen, dass die genossenschaftlichen Volksbanken "nicht antiquiert sind, sondern in die Zukunft schauen" und darin auch schon aktiv sind. Landrat Sven Hinterseh begrüßte die Aktion und sagte den Kreisschulen aktive Unterstützung beim "Megatrend Digitalisierung" zu. In zwei Jahren habe man 91 Millionen Euro in eine flächendeckende Breitbandversorgung gesteckt, die auf dem Weg sei. Und er formulierte seinen Ehrgeiz, "in mehreren Schulen Cyber Classrooms und digitale Lernwerkstätten" einzurichten.

Die Präsentation einer industriellen Variante, die an der Feintechnikschule in Schwenningen bereits Realität geworden ist, ist Teil der "#vobaschüleruni". Beeindruckende Erfahrungen sammelte "die kommende Generation, die diese Welt mitgestalten wird" (Hinterseh) bei Experimenten an vier weiteren Stationen. Im Cyber Classroom kann man durch zwei interaktive Lernmodule an einem 3D-Stereo-Fernsehgerät in die Unterrichtsmaterie "eintauchen" und schwierige Lerninhalte dadurch besser verstehen. Ähnlich, aber mit einer Rund-um-Illusion, funktionieren die Virtual-Reality-Brillen, mittels derer man im Ozean tauchen, aber auch in einem "Cyberherz" interagieren kann. Eine Lernmöglichkeit, die es für Medizinstudenten an der Uniklinik in Ulm bereits gibt. "Augment Reality" heißt eine Technologie die viele von dem Spiel "Pokemon GO" bereits kennen. Digitale Objekte können in die reale Sicht von Smartphones oder Tablets integriert werden. Da läuft der Tiger aus dem Biologiebuch plötzlich über die Schulbank.