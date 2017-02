Villingen-Schwenningen Fastnacht: Zahlreiche Straßen gesperrt

An diesem Abend findet ab 18.30 Uhr die Schlüsselübergabe in Schwenningen statt. Die Narren stellen sich am Gasthaus Felsen auf. Die Umzugsstrecke verläuft über die Bildackerstraße zum Marktplatz und wieder zurück.

Sonntag: Die Villinger Innenstadt ist am Sonntag, 26. Februar, von 12 bis 22 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt. Die Umzugsstrecke zum Empfang des Katers Miau aus dem Romäusturm ab 14 Uhr verläuft über die Turmgasse, Rietgasse, Bogengasse, Zinsergasse, Turmgasse, Rietgasse, Rietstraße, Niedere Straße und Neue Tonhalle. Der Rückmarsch beginnt an der Neuen Tonhalle um 17.30 Uhr über die Niedere Straße, Obere Straße zum Münsterplatz. Anschließend beginnt um 18 Uhr die Schlüsselübergabe am Münsterplatz. Die Aufstellung findet beim Riettor statt, die Umzugsstrecke verläuft über die Rietstraße, Obere Straße und Münsterplatz. Nach der Schlüsselübergabe wird der Umzug auf folgender Strecke fortgesetzt: Kaufhausgasse, Rietstraße und Rietgasse.

Die Fastnachtssuche der Glonki-Gilde startet um 19 Uhr am Bickentor. Eine Gruppe läuft von der Niederen Straße ab der Gaststätte Dynastie in die Bickenstraße. Die zweite Gruppe startet beim Riettor auf Höhe der Gaststätte Torstüble. Die dritte Gruppe beginnt am Oberen Tor. Die drei Gruppen treffen sich auf dem Latschariplatz, bevor sie gemeinsam ihren Umzug in die Bickenstraße fortsetzen. Anschließend findet der Abmarsch aller drei Gruppen vom Bickentor über die Bickenstraße in die Rietstraße statt.

Der Große Umzug in Schwenningen am Sonntag, 26. Februar, beginnt mit der Aufstellung ab 13.30 Uhr im Bereich Gasthaus Felsen. Der Umzug startet um 14 Uhr, die Strecke verläuft über die Bildackerstraße, Paul-Jauch-Straße, Sturmbühlstraße, Marktplatz, Kirchstraße, Muslenplatz, In der Muslen, Harzerstraße, Alleenstraße, Jahnstraße, Turnerstraße und Bürkturnhalle.

Montag: Am Fastnachtsmontag, 27. Februar, ist die Innenstadt von Villingen ab etwa 7 Uhr für den Verkehr gesperrt. Beginnend mit dem Umzug des Katzenmusikvereins Miau um 8 Uhr (Aufstellung ab 7 Uhr in der Herd- und Bleichestraße), der über die Bleichestraße, Berthold­straße, Niedere Straße, Bickenstraße, Klosterring, Obere Straße, Rietstraße, Rietgasse, Bogengasse, Zinsergasse, Romäusring und Färberstraße verläuft. Die Fortsetzung des Umzugs ab 10.30 Uhr läuft über die Rietstraße, Obere Straße, Benediktinerring, Rietstraße, Bickenstraße, Gerberstraße, Am Niederen Tor und Niedere Straße. Anschließend geht es um 11.15 Uhr über die Niedere Straße, Rietstraße und durchs Riettor weiter.

Beim Historischen Umzug der Narrozunft geht es ab 8 Uhr mit der Aufstellung in der Bertholdstraße, zwischen Warenburgstraße und Niedere Straße, los. Die Umzugsstrecke verläuft über die Niedere Straße, Bickenstraße, Bärengasse, Hafnergasse, Obere Straße, Rietstraße und Riettor.

Der Umzug der Südstadt-Clowns in der Villinger Innenstadt setzt sich ab 10.15 Uhr in Bewegung. Beginnend mit der Aufstellung um 10 Uhr in der Bertholdstraße verläuft der Umzug über die Niedere Straße, Bickenstraße, Bärengasse, Hafnergasse, Obere Straße, Rietstraße, Rietgasse, Bogengasse, Zinsergasse, Romäusring, Niedere Straße, Rietstraße und Riettor.

Ab 14.15 Uhr startet der Maschgere-Lauf der Narrozunft Villingen am Oberen Tor. Die Umzugsstrecke verläuft über die Obere Straße zur Rietstraße. Der Umzug der Glonki-Gilde ab 16.30 Uhr verläuft über die Niedere Straße in die Rietstraße.

Dienstag: Mit dem Großen Umzug der Zuggesellschaft erreicht die Fastnacht am Dienstag ihren Höhepunkt. Aufstellung ist ab 12.30 Uhr im Bereich Bertholdtstraße, Warenburgstraße, Bleichestraße und Romäusring. Der Umzug läuft durch folgende Straßen: Bertholdstraße, Niedere Straße, Bickenstraße, Klosterring, Obere Straße, Rietstraße bis Riettor.