Villingen-Schwenningen Fast umsonst und rundum beliebt

Das Festival hat in den Räumen des Jugendhauses in der Kalkofenstraße neue Unterkunft und Wiederbelebung erfahren. Eine Neuauflage ist ins Auge gefasst. Wenn das Klosterhofgelände wie geplant wieder für kulturelle Veranstaltungen bebaut und hergerichtet ist, könne man sich überlegen, so die Veranstalter, das Festival in anderem Rahmen wieder dorthin zu verlegen.