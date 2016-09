Villingen-Schwenningen Fast jedermann kommt zum Schießen

Teilnehmen durften alle, die nicht Mitglied eines Schützenvereins sind. Reges Interesse führte zu einer unerwartet hohen Beteiligung, so dass die freiwilligen Helfer alle Hände voll zu tun hatten. Auch vom Dauerregen am Sonntag ließen sich die Teilnehmer nicht abschrecken. Durch den Andrang kam es teilweise zu Wartezeiten an den Schießständen. 108 erwachsene Teilnehmer haben sich in den vier ausgeschriebenen Disziplinen (Kleinkalibergewehr, Sportpistole, Luftgewehr und Bogen) gemessen.

Bei den Jugendlichen waren es 30 Teilnehmer, die sich in drei Disziplinen versuchten. Dabei wurden auch gute Ergebnisse erzielt, die vereinzelt schon an die der aktiven Vereinsmitglieder herankommen. Dies auch deshalb, weil sich die Aufsichten, alles erfahrene Schützen des Vereins, intensiv um die Teilnehmer kümmerten, und außer der grundlegenden Einweisung auch noch den einen oder anderen wertvollen Tipp geben konnten. Es ist auch für den Verein gut, wenn er Talente entdecken und diese für das sportliche Vereinsleben gewinnen kann. Einige der Teilnehmer haben sich schon über die Trainingszeiten des Vereins erkundigt.

An diesen beiden Tagen sollte vor allem der Spaß im Vordergrund stehen. Inspiriert durch die guten Erfolge deutscher Schützen bei Olympia in Rio, haben sich auch viele Teilnehmer für eine weiterführende Ausbildung interessiert. Wer sich weiter über den Verein informieren will kann das unter www.sv-schwenningen.de tun.