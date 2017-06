Villingen-Schwenningen Fast alles dreht sich ums Bier

Neuhausen ob Eck. Überraschungen hält das Bierseminar am Samstagabend, 17. Juni, ab 20 Uhr bereit. Braumeister und Biersommelier Thorsten Jauch erläutert, warum das Bier bitter schmeckt, welche Varianten es gibt, und bringt verschiedene – auch internationale – Biersorten zum Probieren mit. So lässt sich beim geselligen Abend in der Museumsgaststätte Ochsen viel Neues über den Gerstensaft lernen. Anmeldung unter 07461/9 26 32 04 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de.

Ein Tag der regionalen Vielfalt findet am Sonntag, 18. Juni, im Freilichtmuseum statt. Über 20 verschiedene Biersorten von fünf Brauereien aus Tuttlingen und umliegenden Landkreisen zeigen, wie kreativ Bierbrauer sein können. Auf dem Museumsgelände kann man den Bierbrauern beim Schaubrauen auch direkt über die Schulter sehen. Wie das Bier früher in die Flasche kam, als noch nicht alles automatisiert war, erfährt man an der mobilen Abfüllanlage.

"Wildes" Bier