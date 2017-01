Villingen-Schwenningen Fast alle Schulen reif für Sanierung

Villingen-Schwenningen (lia). Nachdem es 2016 um die Perspektive der Schullandschaft in Villingen-Schwenningen gegangen war, gehe es mittlerweile um den Erhalt des Bildungsauftrages, schreibt Grieshaber in seiner Mail an die Redaktion. Für ihn geht es nicht nur um eine "zügige Sanierung vieler Schulen in VS", sondern auch um "verlässliche Sofortmaßnahmen".

Prioritäten setzen

Auch dem GEB-Vorstand sei klar, dass dies alles nicht gleichzeitig gehe. Umso wichtiger sei es, in einen konstruktiven Dialog zu treten. "Wie ich in der Vergangenheit des Öfteren betont habe, kommt es darauf an, wie die Verantwortlichen der Stadt beispielsweise mit der im November 2016 erhobenen Liste zum Sanierungs- und Ausstattungsbedarf umgehen."