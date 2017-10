VS-Villingen. Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Täter am Schulgebäude und an der Sporthalle des Gymnasiums am Hoptbühl im Stationenweg mehrere Farbschmierereien angebracht. Nach Angaben der Polizei sprühten die Unbekannten mit blauer und schwarzer Farbe Buchstabenkombinationen und Zahlen an die Wände. Die Polizei Villingen (07721/60 10) ermittelt wegen des Tatbestandes der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.