Villingen-Schwenningen "Fanta" trägt nun ihre Handschrift

VS-Schwenningen. Es war eine riesige Überraschung für die Schülerin, als sie von ihrem Gewinn erfuhr. Elena Forat hatte in den Sommerferien an einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem junge Menschen die Marke "Fanta" selbst mitgestalten konnten. Das Prozedere war einfach: Idee entwickeln, Plakat gestalten und den Entwurf per Snapchat an Coca-Cola schicken. Einige Wochen später ist es nun soweit: Elenas Plakate hängen in zahlreichen Städten der Bundesrepublik, alleine 29 davon in Freiburg.

Seit Anfang Mai ruft Fanta im Rahmen einer User-Generated-Content-Kampagne, also Werbung, die von Verbrauchern erstellt wird, Teenager in ganz Deutschland dazu auf, sich kreativ auszuleben und die Marke Fanta selbst mitzugestalten. "So erhielten Teenager kürzlich die einzigartige Möglichkeit, über die App Snapchat ihr eigenes Fanta-Werbeplakat zu kreieren", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Hunderte Teenager hätten demnach mitgemacht und 20 Gewinner-Motive seien ausgewählt worden.

Ziel war es, ein "verrücktes" oder "außergewöhnliches" Motiv zu entwerfen, erzählt Elena Forat. Die 18-jährige Schülerin der Feintechnikschule gestaltete fünf Entwürfe. "Bis ich die Ideen hatte, dauerte es ein bisschen. Die Gestaltung des Gewinnerplakats hatte ich in zwei bis drei Stunden aber fertig." Sie sei durch die Fernsehwerbung auf die Kampagne aufmerksam geworden und habe sich dann entschieden, mitzumachen. "Große Hoffnung hatte ich aber ehrlich gesagt nicht – schließlich ist Fanta eine große Marke. Einen Versuch war es aber natürlich trotzdem wert."