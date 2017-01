Der Fanfarenzug der Glonki Gilde war am Sonntag beim 6000er Jubiläum der Loräbieschter in Gutmadingen. Bei strahlendem Sonnenschein aber bissigen Temperaturen marschierte die Musiker durch den Ort. Und für den FZ war dieses Fest den Start in die Kampagne 2017. Foto: Günthner