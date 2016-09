Villingen-Schwenningen. Die Landfrauen des Bezirks Donaueschingen bewirten am Sonntag, 11. September, 11 bis 17 Uhr, die Gäste an der Feldner Mühle bei Villingen und veranstalten einen Familientag mit großem Kinderprogramm. Ab 11 Uhr können die Kinder Sackhüpfen, Eierlaufen, beim Dreibeinrennen mitmachen oder sich schminken lassen. Der Jagdverband ist mit seinem Lernort-Natur-Mobil da. Bei einer Modenschau treten bunte Tierwelt-Kinder auf. Ab 14 Uhr kommt der Zauberer Magic Wodini. Nach dem Mittagessen wird am Nachmittag zu Kaffee, selbstgemachtem Kuchen und Torten eingeladen. Die "Biergartenmusig" aus Brigachtal sorgt für die musikalische Unterhaltung. Der Erlös aus der Bewirtung kommt dem Förderverein der Feldner Mühle zugute.