Villingen-Schwenningen Familienklassen sind mustergültig

Ehrenamtliche Lesepaten vertiefen Sprache

Dank ehrenamtlichen Lesepaten verfügt die Grundschule über die Möglichkeit, bei Kindern, vor allem jenen mit Migrationshintergrund, das Lesen und die deutsche Sprache im Einzelunterricht zu verbessern. Schon im achten Jahr stehen dafür pensionierte Lehrer und Ärzte zur Verfügung. Seit den Sommerferien kommt zudem eine syrische Mutter, die in ihrer Heimat als Lehrerin arbeitete, einmal pro Woche, um mit den zwölf syrischen, auf alle Klassen verteilten Kindern die deutsche Sprache zu vertiefen. Der zehnjährige Mohammed ist seit eineinhalb Jahren hier und spricht schon fast akzentfrei.

Großer Wert wird an der Steppachschule auf die musische Erziehung gelegt: Täglich wird gesungen und musiziert, die Drittklässler erlernen in Kooperation mit der Musikakademie ein Streichinstrument und die Theater-AG probt schon für das nächste Sommerstück "Ein Heinzelmann muss her".