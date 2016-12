Villingen-Schwenningen Familienheim soll Wilhelmspflege neu bauen

Die Wilhelmspflege werde sich zudem als Familienzentrum qualifizieren. Das sei in der Raumplanung bereits entsprechend vorgesehen. Zu genauen Raumgrößen könne die Verwaltung noch keine Auskünfte geben. Die Wilhelmspflege werde aber zukünftig vier Gruppen umfassen anstatt wie bisher zwei.

Zudem soll der Kinderschutzbund mit 1,5 Gruppen sein Angebot "Kinderstüble" vorhalten, weiß Falke weiter. "Als niederschwelliges Angebot ist dies eine optimale Ergänzung zum Kindertagesstättenangebot der evangelischen Kirchengemeinde."

Zusätzliche Parkmöglichkeiten, erläutert die Pressesprecherin, sollen zudem entstehen, um den Eltern das An- und Abfahren komfortabler zu gestalten. Und welche Unterbringung ist für die Kinder während der Bauphase geplant? Eine Auslagerung in Container werde derzeit geprüft. "Denkbar ist eine Containerlösung ebenso wie die Auslagerung der Gruppen in andere Kindertageseinrichtungen", meint Falke.

Die bisherigen Planungen werden dem Gemeinderat im neuen Jahr vorgelegt, er wird entscheiden, ob die Familienheim als Investor zum Zuge kommt.

Bedeckt hält sich indes noch Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Villinger Baugenossenschaft. Er bestätigt, dass die Stadt angefragt habe. Überlegungen, Projekte auch in Schwenningen zu realisieren, bestünden zwar. "Wir müssen aber erst einmal schauen, ob sich das Ganze realisieren lässt", meint Merkle. Der Fokus der Familienheim liege schließlich auf Wohnbebauung.

"Wir begrüßen, dass sich endlich etwas tut", zeigt sich derweil Pfarrer Klaus Gölz von der evangelischen Kirchengemeinde, der für die Schwenninger Kindergärten zuständig ist, erfreut. Jetzt sei endlich das fast jahrzehntelange Warten vorbei. Gespräche sowohl mit der Stadt als auch mit dem Kinderschutzbund hätten bereits stattgefunden.

Bedarf für Ganztagesbetreuung

"Bisher besteht ein gutes Miteinander. Es wird spannend, wenn zwei Träger in einer Einrichtung vereint sind", meint der Pfarrer.

Zudem begrüßt Gölz die Möglichkeit der Ganztagesbetreuung, denn der Bedarf sei in Schwenningen vorhanden. Sorgen bereite ihm aber bisher die noch unklare Übergangslösung für die Unterbringung der Kinder während der Bauphase. Da gebe es noch Klärungsbedarf. Trotzdem ist Gölz positiv gestimmt: "Ich gehe davon aus, dass der Neubau im kommenden Jahr starten kann."