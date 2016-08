Villingen-Schwenningen Familienfreundlich in VS

Villingen-Schwenningen. Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg hat eine entsprechende Initiative gestartet und lädt Händler dazu ein, sich als familienfreundliches Geschäft zertifizieren zu lassen – und damit hat die IHK offenbar den Nerv stärker als gedacht getroffen: Schon drei Tage nach Eröffnung der Anmeldung meldeten sich 40 Händler aus Villingen-Schwenningen für die Zertifizierung an – darunter sogar Betriebe, die mehrere Filialen betreiben, so dass es "eigentlich bereits über 60 Anmeldungen" sind, wie Brbara Sand ausführt, die das Projekt bei der IHK als Handelsexpertin betreut. Und da die Anmeldefrist noch bis Mitte September läuft, dürfte sich diese Anzahl noch kräftig erhöhen.

Beispiele für einige tolle Konzepte

Doch schon bevor mit der Prüfung und Zertifizierung überhaupt begonnen wird, sind Barbara Sand tolle Konzepte in Geschäften im Oberzentrum ins Auge gestochen: Einige beispielsweise hätten Klingeln oder Glocken, die gehbehinderten Kunden – oder auch Müttern mit Kinderwagen – den Zugang zum Laden über barrierefreie Eingänge ermöglichen. Ein anderer Händler biete gestressten Müttern oder Vätern an, individuelle Termine inklusive entsprechender Kinderbetreuung zu vereinbaren, damit in Ruhe eingekauft werden kann. Auch einen Maß-Service für Textilien inklusive mit Beratung und Lieferung frei Haus gibt es hier. Und nicht zu vergessen die Kinderbetreuung, die von der Gemeinschaft des Handels getragen werde. "In Villingen-Schwenningen haben wir in beiden Stadtteilen sowohl kleine als auch mittelständische Unternehmer, die neben ihrem Sortiment dem Kunden einen tollen Service anbieten", sagt Barbara Sand und beantwortet die eingangs getsellte Frage nach der Servicewüste Villingen-Schwenningen damit eindeutig.