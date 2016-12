Villingen-Schwenningen Familien Kratt helfen der Feldner Mühle

Villingen-Schwenningen. Eine Spende in Höhe von 444 Euro haben die Familien von Dieter und Andreas Kratt jetzt an die Feldner Mühle in Villingen überreicht. Ihr Dank gilt den Besuchern der Weihnachtspyramide in der Villinger Südstadt, die zu dem Erlös beigetragen haben. 2015 waren bereits rund 100 Euro in die Spendenbüchse geflossen, in 2016 kamen dank eines Weihnachtsbasars mit Selbstgebasteltem weitere 344 Euro hinzu, die die beiden Villinger Familien nun für den guten Zweck gespendet haben.