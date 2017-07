Villingen-Schwenningen Familiäre Atmosphäre in der Prüfung

Preis und Lob

Preise: Den Preis des Oberbürgermeisters für den besten Realschulabschluss erhält Annika Neudert. Der Sozialpreis der "Freunde der St. Ursula-Schulen" für besonderes soziales Engagement wird Laura Stern zugesprochen. Der Preis der Firma Frei Lacke für besondere Leistungen in Chemie geht an Niklas Maier.

Weitere Fachpreise erhalten: in Deutsch: Annika Neudert; in Mathematik: Pia ­Bröde; in Englisch: Raquel ­Jurado, Niklas Maier und Jana Messina; in Technik: Niklas Maier; in NWA: Annika Neudert; in NWA/Chemie: Aaron Steiner; in EWG: Elias Haller.

Einen Preis für den sehr guten Abschluss erhalten: Raquel Jurado, Niklas Maier, Jana Messina, Annika Neudert, Aaron Steiner und Laura Stern.

Mit einem Lob für den guten Abschluss werden ausgezeichnet: Pia Bröde, Jana Caspers, Lea Lindinger und Cinja Schwer. Dankende Anerkennungen für ihr Engagement in schulischen Projekten und Arbeitsgemeinschaften erhalten: für ihre Mitarbeit in der SMV: Alina Müller; im Weltladen-Team: Celine Müller und Laura Stern; in der Band: Jana Caspers sowie in der Schülerzeitung: Annika Neudert.