Villingen-Schwenningen Falsche Polizisten versuchen Betrugsmasche

"Mit dieser Betrugsmasche versuchen in der letzten Zeit immer wieder Täter ihr Glück bei vorwiegend älteren Personen", informiert die Polizei: ­"Dabei lassen sie die Rufnummer örtlicher Polizeidienststellen, des Bundeskriminalamtes, des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg oder die 110 mit einer Ortsvorwahl im Telefondisplay erscheinen. (zum Beispiel 07461/110). Alles wirkt täuschend echt und scheint seine Ordnung zu haben. Wer dann immer noch am Telefonhörer bleibt, dem wird eine frei erfundene, jedoch überzeugende Geschichte erzählt." Meist sei die Rede von Notizen oder Zetteln mit den Anschriften der Angerufenen, die bei der Festnahme von Einbrechern aufgefunden wurden.

Oder die Story eines unmittelbar bevorstehenden Einbruchs in die Wohnung oder das Haus. Tatsächlich jedoch versucht der Anrufer, mit der Vorgabe, er sei von der Polizei oder einer der oben genannten Behörden, die Opfer zu täuschen.

Die Täter verlangen die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen an einen vermeintlichen Kollegen, oder sie versuchen wie am Dienstagabend bei bislang sechs der Polizei bekannten Anrufen in Tuttlingen persönliche Daten, Bankverbindungen oder dergleichen zu erfragen. "Bei den Vorfällen am Dienstag kam es weder zu einer Geldübergabe noch zu anderen schädigenden Ereignissen", erklärt die Polizei. Die Angerufenen hätten richtig auf die Betrugsmasche reagiert, aufgelegt und unter der Notrufnummer 110 sofort die Polizei verständigt.