Villingen-Schwenningen Falsche Identität des 22-Jährigen fliegt auf

VS-Schwenningen. Das Polizeirevier Schwenningen führte gezielte Fahrzeugkontrollen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch. Gegen 2.30 Uhr geriet ein Verkehrsteilnehmer in Schwenningen in eine Kontrolle. Der 22-Jährige versuchte vergeblich die aufmerksamen Beamten mit falschen Personalien in die Irre zu führen. Ein durchgeführter Urintest überführte den Verkehrssünder des Fahrens unter Einwirkung von Betäubungsmitteln. Zu allem Überfluss war der Pkw-Lenker nicht im Besitz eines Führerscheins. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der junge Mann muss nun zudem mit empfindlichen Strafen rechnen.