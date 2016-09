Villingen-Schwenningen "Falsche Fuffziger" kursieren in der Region

Wie sich bei den Recherchen der Polizei herausstellte, wurden zumindest zwei der Falschgeldnoten von unbekannten Tätern am vergangenen Samstag, 27. August, auf dem Trödlermarkt in Furtwangen ausgegeben. Ein weiterer Schein wurde am gleichen Tag zu einem Kauf in einem Schuhgeschäft in Triberg verwendet.

Ein vierter Schein wurde vermutlich in St. Georgen "an den Mann gebracht", die übrigen vier Scheine wurden in Rottweil und Oberndorf ausgegeben.

"Die Scheine wurden bei der Prüfung in den Geldinstituten als falsch erkannt", erklärt Popp. Man könne dann zurückverfolgen, wer sie bei der Bank angegeben habe. Momentan werden die Händler befragt, bei denen mit den falschen Scheinen bezahlt wurde, ob sie sich erinnern, von wem sie das Falschgeld bekommen haben. "Diese Ermittlungen haben erst begonnen."

Die beschlagnahmten Fälschungen weisen, neben der gleichen Seriennummer X79273482905, sichtbare Fälschungsmerkmale am silbernen "Sicherheitsfaden" auf, der etwas versetzt zur Mitte quer zum Geldschein verläuft. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere beim Umgang beziehungsweise bei der Entgegennahme von Fünfzig-Euro Banknoten. Neben einschlägiger Literatur, die bei allen Geldinstituten ausliegt, sind auch im Internet unter www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bargeld/Falschgeld/Falschgelderkennung/falschgelderkennung interaktiv die Sicherheitsmerkmale der Geldscheine sowohl der "alten" ersten Serie, wie auch für die "neue" Europaserie mit dem fühlbaren Relief dargestellt, um das Erkennen von Falschgeld zu erleichtern.

Personen, die in Kontakt mit falschen Geldscheinen kommen, werden gebeten, sich umgehend mit der für sie zuständigen Polizeidienststelle oder auch über die Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.