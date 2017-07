Reiner Schorer möchte mit seiner Ehefrau in ein Haus ziehen, das seit 60 Jahren – angeblich durchgehend illegal – als Wohnhaus genutzt wurde. Darf er das? Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen sagt nein. Doch warum soll dem Eigentümer nun das untersagt bleiben, was Mietern noch jüngst gestattet war? Der Fall wirkt für Außenstehende simpel: Schorer ist das Opfer und im Rathaus sitzen die Bösen. Allerdings dürfen hierbei nicht Argumente wie Medienpräsenz und Gewerbesteuereinnahmen angeführt werden. Dann entsteht nämlich der Eindruck von "Vetternwirtschaft", die keiner haben will. Was zählt, sind Fakten. Und diese stehen eben nicht nur in den Paragrafen des Baugesetzbuches, auf deren Basis die Verwaltung argumentiert, sondern auch in städtischen Dokumenten, die zweifelsfrei belegen, dass das Gebäude seit 1988 als Wohnhaus gilt.