Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule bietet mit dem BUND und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) allen Interessierten eine Zwei-Tage-Exkursion nach Paris an. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug ab Straßburg dauert die gesamte Bahnfahrt rund vier Stunden. Am ersten Tag geht es rechts der Seine entlang vom Louvre bis zum Arc de Triomphe und Mont Martre, am zweiten Tag von Notre Dame zum Quartier Latin und Tour Eiffel mit Zeit für eigene Unternehmungen. Die Hinfahrt beginnt am Mittwoch, 2. August, um 6 Uhr am Villinger Bahnhof, Treffpunkt ist um 5.50 Uhr; die Rückkehr ist in Villingen am 3. August um 22.09 Uhr. Für die Mobilität unterwegs muss das Reisegepäck im Rucksack Platz finden. Die Kosten für Bahnfahrt, Métro, Übernachtung (in Zwei- bis Vier-Bettzimmern) mit Frühstück betragen 145 Euro. Auskunft und Anmeldung bis 24. Juli unter 0176/96 03 43 37 (Krafft). Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.