Villingen-Schwenningen Fahrt mit dem 100er-Bus und in den Deutschen Bundestag

Der Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer an der ­Bernauer Straße war der Auftakt in eine Zeitreise in die Vergangenheit, die sich wohl in keiner Stadt so deutlich zeigt wie in der Hauptstadt Berlin. Für 22 Schüler des Gymnasiums am Romäusring (GaR) und ihre beiden Lehrerinnen Tatjana Goschkowski und Yasmine Philipp stand in der Woche vor den Herbstferien eine lebendige Begegnung mit historisch bedeutsamen Orten täglich auf dem Programm. Die Bernauer Straße, an der die Trennung in Ost- und West-Berlin 1961 besonders dadurch augenfällig wurde, dass sie an einer belebten Straße vollzogen wurde, ist nur einer dieser Orte. Nur hier sind die Spuren des Todesstreifens noch deutlich sichtbar nachvollziehbar. Die Sinnlosigkeit eines Fluchtversuches wird den Besuchern deutlich vor Augen geführt. Wer es dennoch versuchte und lebend scheiterte, kam meist nach Berlin-Hohenschönhausen in das sogenannte Stasi-Gefängnis. Auch hier befindet sich heute eine Gedenkstätte, die die unmenschlichen Haftbedingungen und die perfide Verhörsituation durch das Ministerium für Staatssicherheit zeigen. Beide Besuche wiesen deutlich in die Gegenwart und mahnten Wachsamkeit bei allen Besuchern an.

Die Schülergruppe nahm auch an einem Informationsbesuch im Bundestag teil – mit anschließendem Essen im Paul-Löbe-Haus. Zudem führten an zwei Nachmittagen Schülerinnen ihre Mitschülerinnen in einem selbst vorbereiteten Stadtspaziergang durch den ehemaligen West- und Ostteil Berlins.

So gab es noch viel Wissenswertes zur Stadtgeschichte und den bedeutsamen Gebäuden.