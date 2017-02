Villingen-Schwenningen Fahrspaß geht für sie nur elektrisch

VS-Villingen. Fast 20 Ampera-, Tesla-, Leaf-, Kangoo- oder Zoe-Fahrer trafen sich am Samstag im "Flughafen" in Villingen, um sich über Erfahrungen mit Akkus, Reichweiten, Tankstellen, E-Technik und Fahrspaß auszutauschen, Probleme zu besprechen und Vorbehalte abzubauen. Zum Elektroauto haben sie aus unterschiedlichen Gründen gefunden. Hartmut Lübben, Stammtisch-Neuzugang aus Fischbach, bezeichnet sich als "Christ und Umweltschützer", möchte mobil sein, dabei andere Menschen aber so wenig wie möglich gefährden. Für Jörg Messerschmidt aus ­Königsfeld war es der Fahrspaß durch die immense Beschleunigung eines Tesla X, der ihn überzeugte. Frank Funk aus Villingen hingegen wollte den überschüssigen Strom seiner Solaranlage nicht für wenig Geld ins Netz einspeisen.

Ein oft genanntes Vorurteil sei die begrenzte Reichweite und ein noch dünnes Netz an Auflademöglichkeiten, wissen die "Stromer" und geben zu, dass gerade längere Fahrten gut geplant sein müssen. Dann bestehen mit Reichweiten von bis zu 350 Kilometern aber keine Probleme, sagen sie.

Ein Lied davon singen kann Ulrich Zwick, der schon 1993 einen ungarischen "Pinguin" fuhr und damit von Pfaffenweiler aus gerade mal bis nach Schwenningen kam. Seither habe sich viel getan, bestätigen die überzeugten E-Autofahrer und sind sich einig: Der nächste wird wieder einer.