Villingen-Schwenningen. Der ADFC bietet in den nächsten Tagen zwei Fahrradtouren an: zum Untermühlbachhof bei Peterzell am Samstag, 24. Juni, Treffpunkt 13, Uhr, Bahnhof Villingen, Streckenlänge etwa 45 Kilomter. Eine weitere Tour führt am Sonntag 25. Juni, ins Kinzigtal, Treffpunkt 10 Uhr, Bahnhof Villingen Auf gut befestigten Wegen oder Nebenstraßen führt diese Radtour über die Schwarzwälder Höhen mit Ausblicken ins Kinzigtal nach Wolfach und über das Gutachtal nach Hornberg. Die Rückfahrt erfolgt ab dort mit dem Zug. Streckenlänge etwa 70 Kilometer. Anmeldungen E-Mail wolfram.fackler@adfc-bw.de.