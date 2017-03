VS-Schwenningen. Auf der großen Fahrradbörse in den Messehallen können heute, Samstag, von 9 bis 15.30 Uhr, gebrauchte Fahrräder (auch reparaturbedürftig), Ersatzteile, Rollstühle (Rehageräte), Nähmaschinen, Reparaturwerkzeuge sowie englisch und französischsprachige Literatur an die Afrika-Initiative der Naturschutzjugend Weil der Stadt gespendet werde. Mittwochs können außerdem in der Lichtensteinstraße 6 bei Stahlbau Haller von 17 bis 18 Uhr Gegenstände für den Aufbau von Fahrradwerkstätten in Afrika abgegeben werden. Abholung nach Vereinbarung, Telefon 0151/15 29 24 07.