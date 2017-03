Villingen-Schwenningen Fahrgastzahl und Ticketpreise steigen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ungefähr elf Millionen Fahrgäste verzeichnete der VSB für 2016, unter schwierigen Wettbewerbsbedingungen zeigte sich der Geschäftsführer Thomas Mager zufrieden. Die größte Konkurrenz für den ÖPNV ist der Individualverkehr mit dem Auto, der vor allem bei günstigen Benzin- und Dieselpreise steige. Mit Blick auf die Zahlen sagte er: "Der Trend hin zum VSB-Abo hält weiter an." Hier konnte im Bereich Erwachsenen und Senioren ein Plus von fünf Prozent und bei den Schülern, Auszubildenden und Studenten ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet werden. Schaut man sich die Kartensegmente an, so stieg der Monatskartenverkauf um zehn Prozent.

Gestiegen seien allerdings auch die Kosten. Die Tarifabschlüsse, die bis jetzt gemacht wurden, lagen alle bei über 2,6 Prozent. Die Gehälter machen seinen Ausführungen zufolge jedoch nur 50 Prozent der Preissteigerung aus. Der Rest setzt sich durch Refinanzierung der Fahrzeuge, Werkstatt, Betriebskosten und anderes zusammen. So mussten die Ticketpreise neu kalkuliert werden, im Durchschnitt wird diese Erhöhung 2,6 Prozent betragen. Die Kalkulation liegt derzeitig beim Landratsamt, der Kreistag muss noch zustimmen. Doch geht Mager davon aus, dass das Gremium dies tun werde. Denn sollte dies nicht geschehen, müsste der Landkreis das verbliebene Defizit bezahlen. Die Erhöhung soll zum 1. August in Kraft treten. Man liege dabei immer noch am unteren Level, so Mager.

Für die Zukunft prognostiziert Mager, dass der ÖPNV immer individueller werde. Momentan sind die Fachleute daran, einen neuen Nahverkehrsplan auszuarbeiten, der 2019 realisiert werden soll. Wie er im Detail aussehen wird, dazu konnte er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel sagen. Jedoch geht er davon aus, dass Taktungen geändert werden, eventuell würden auch auf Nebenstrecken kleinere Busse eingesetzt. Am 23. Mai soll der neue Plan im Landratsamt vorgestellt werden.