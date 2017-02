Villingen-Schwenningen Fahrgäste freuen sich auf Partybus

Schüler, auch viele erwachsene Fahrgäste, hatten sich schon auf den Partybus gefreut und warteten fröhlich an den Haltestellen, waren zum Teil auch geschminkt. Der eine oder andere Fahrgast blieb still, das waren auf Nachfrage Antinarren, aber nur ganz wenige.

Kollegen lassen ihr gerne Vorfahrt

Manch ein Fahrgast, der an der Haltestelle stand, erklärte, ein Kollege von Marina Holpp habe ihm gesagt, er solle mit ihr fahren, also habe er auf den Partybus gewartet. Am Bahnhof, wo die Busse ankamen und abfahren, hatte Marina Holpp Vorfahrt. Die Kollegen ließen ihr schmunzelnd die Vorfahrt und salutierten, so, wie es sich gehört.

Auf die Frage, was denn ihre Chefs von der Firma Merz zu ihrer Umgestaltung des Busses gesagt hätten, antwortet sie: "Alles im grünen Bereich, solange ich meine Arbeit richtig mache."

Am Schmotzigern Dunnschtig Abend räumte sie wieder sämtliche Fähnle und Skelette aus, aber am heutigen Samstag Morgen wird der Bus wieder, mit Hilfe ihres Lebensgefährten, in einen närrischen Bus verwandelt. "Ich fahre mit den Blumberger Hexen nach Staufen zum Umzug, das wird lustig", freute sie sich.