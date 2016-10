VS-Villingen. Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 1.30 Uhr, ist eine 26-jährige Fahrerin eines Ford Focus in einer engen Rechtskurve der Schwenninger Straße von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Die junge Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Auto entstand laut Polizei rund 5000 Euro Sachschaden. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.