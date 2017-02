Villingen-Schwenningen/Mönchweiler. Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag zwischen Villingen und Mönchweiler ereignet. An der Auffahrt zur B 33 bildete sich bereits ein Rückstau von mehreren Fahrzeugen. Dies bemerkte eine 35-jährige Autofahrerin, die von Mönchweiler in Richtung Villingen unterwegs war, zu spät. Sie stieß mit einem bereits stehenden Renault zusammen, welcher wiederum auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden.