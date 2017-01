Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Mittwoch ist in der Erbsenlachen in Villingen ein Seat Alhambra am linken Kotflügel beschädigt worden. Der Verursacher beging daraufhin Fahrerflucht. Nach Angaben der Polizei ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721/60 10 entgegen.