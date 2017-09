VS-Villingen. Am späten Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr ist ein alkoholisierter 22-Jähriger zusammen mit einem ebenfalls betrunkenen 25-jährigen Beifahrer in einem VW Golf auf der ­Vockenhauser Straße in Richtung Villinger Stadtmitte unterwegs gewesen und hat beim Abbiegen nach rechts auf die Karlsruher Straße einen Unfall gebaut. Der junge Mann kam laut Polizei mit dem Golf von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen eine Straßenlaterne. An dem Auto und der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Hierbei zog sich der Beifahrer des Golfs leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Während der Unfallaufnahme und der Überprüfung des 22-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer mit über 0,9 Promille alkoholisiert war. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren verantworten.