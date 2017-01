VS-Villingen. Nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen hat am Montag gegen 18 Uhr in der Villinger Südstadt zu einem Unfall mit insgesamt etwa 10 000 Euro Sachschaden geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto in der Zeppelinstraße zu schnell unterwegs, als er vor der Kreuzung zur Saarlandstraße auf Grund des schlechten Wetters nicht rechtzeitig zum Stehen kam. Er rutschte mit seinem Fahrzeug in die Kreuzung hinein und stieß mit dem Wagen einer 30-jährigen Fahrerin zusammen stieß. Der junge Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht.