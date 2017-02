VS-Villingen. Am Sonntagnachmittag, vermutlich gegen 16:50 Uhr, ist ein Täter in ein Restaurant in der Färberstraße in Villingen eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das zwischen der Brunnenstraße und der Thomasgasse gelegene Lokal und entwendete laut Polizei Einnahmen in einer derzeit nicht bekannten Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Villingen, Telefon 07721/ 60 10, entgegen.