Villingen-Schwenningen Fachleute diskutieren duales Bildungssystem

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die praxisgerechte, auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtete Ausbildung junger Menschen, befindet sich in Baden-Württemberg auf sehr hohem Niveau. Gleichzeitig dürfen die humanistische Bildung der Persönlichkeit nicht gering geschätzt oder gar vernachlässigt und der jungen Generation nicht immer früher Höchstleistungen abverlangt werden. So lautet das Fazit der Teilnehmer.

Schnell wurde das Spannungsfeld deutlich: "Die Betriebe in der Region suchen händeringend nach Facharbeitern", berichtete Wolfgang Beyer aus der eigenen Erfahrung als Personalleiter von ebm-papst in St. Georgen. Doch ist der Weg, den Bildungssektor stark überwiegend am Arbeitsmarkt auszurichten, zukunftssicher? Beyer ist gleichzeitig Sprecher der regionalen Sektion des Wirtschaftsrates, der sich als Stimme der sozialen Marktwirtschaft versteht. In dieser Funktion leitete er die Podiumsdiskussion.

Martina Furtwängler, Geschäftsbereichsleiterin Ausbildung und Qualifikation der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sagte, "nicht jeder Abiturient fühlt sich an der Universität wohl, wie die hohe Abbrecherquote zeigt. Da ist das Duale Studium eine sehr gute Alternative." Im Übrigen würde Deutschland auf der ganzen Welt um das duale System beneidet. Jürgen Werner, Rektor der DHBW in Villingen-Schwenningen, und Rolf Schofer, Rekor der Hochschule Furtwangen, merkten an, dass die Absolventen ihrer Einrichtungen hervorragende Karrierechancen besäßen. "Unsere Studierenden erhalten zu 90 Prozent bereits vor dem sechsten Semester attraktive Stellenangebote", so Werner.