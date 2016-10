Villingen-Schwenningen Fachkräftemangel als Wachstumsbremse

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine konjunkturelle Abschwächung ist in naher Zukunft trotz der weltwirtschaftlichen Risiken eher unwahrscheinlich. Das ergab die aktuelle Herbst-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg.

"Es zeigt sich, dass sich die regionale Wirtschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb sehr gut behaupten kann", so IHK-Präsident Dieter Teufel. Die gute Situation dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rahmenbedingungen und somit die Zukunftsaussichten schwierig seien. "Es gibt eine gewisse Verunsicherung bei den Unternehmen im Zusammenhang mit den Konsequenzen durch das Brexit-Referendum. Auch die nicht gelöste Ukrainekrise, die politische Instabilität in der Türkei und der ungewisse Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA drücken das Investitionsklima in Deutschland", betont der IHK-Präsident.

Mit ihrer positiven Einschätzung der aktuellen Geschäftslage liege die Industrie über dem Durchschnitt der gesamten regionalen Wirtschaft. 54 Prozent der Industrieunternehmen geben gut laufende Geschäfte an, weitere 44 Prozent berichten von einer noch befriedigenden Situation. Mit 89 Prozent sind die Kapazitäten in der Industrie sehr gut ausgelastet. Auch der Handel profitiert von der nach wie vor starken Binnenkonjunktur, so dass 44 Prozent der Händler von einer guten Ertragslage sprechen.