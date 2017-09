Villingen-Schwenningen "Face to face" locker zum neuen Job

Im vergangenen Jahr lag die Erfolgsquote bei mehr als 50 Prozent. Nach einem Jahr sind die Frauen an ihren neuen Arbeitsplätzen nicht mehr wegzudenken.

Die Kontaktstelle bietet über die Veranstaltung hinaus individuelle Beratungen an. Die nächste Veranstaltung findet am 25. und 26. September in der IHK-Akademie in Villingen-Schwenningen, Peterzeller Straße 8, Gebäude A, statt. Anmeldungen unter Telefon 07721/92 25 20 sind erbeten.