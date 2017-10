Villingen-Schwenningen Fabian Jahns Bildband ergänzt Chroniken ideal

Landschaftliche Impressionen aus dem vergangenen Jahrhundert ergänzten das Werk. Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher bezeichnete den Heimatband als eine hervorragende Ergänzung zu den Chroniken, die zur 1200- und 1250-Jahr-Feier des Ortes entstanden. Der Bildband ist so gestaltet, dass bei vielen Bürgern Erinnerungen wach werden.

Einstimmig votierte deshalb der Ortschaftsrat dafür, den Druck der Bilderchronik mit 4000 Euro zu finanzieren. Die Erstellung eines Heimatbuches war für Fabian Jahn eine Herzensangelegenheit, für die der er der sich in seiner Freizeit unentgeltlich engagierte. Aktuell laufen letzte redaktionelle Anpassungen des Bandes, der sich in die Abschnitte Ober-, Mittel- und Unterdorf aufgliedert. Antje Zucht ist für die grafische Darstellung verantwortlich. Der Band entsteht in einer Erstauflage von 200 Stück. Die Kosten für ein Exemplar sind mit rund 20 Euro kalkuliert. Die öffentliche Vorstellung des bebilderten Heimatbuches ist auf den 26. November, 17 Uhr, im Sitzungssaal terminiert. Mosbacher schlug vor, das Buch auch am Adventsbasar zu präsentieren.