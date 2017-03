Villingen-Schwenningen Extravagante Lasershow

Von House über Electro bis hin zu aktuellen Charts. Für jeden Musikgeschmack wird etwas geboten. Zudem dürfen sich die Partygäste auf eine extravagante Lasershow freuen.

Die Helios Arena wird um 20 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es für acht Euro im Internet unter www.diginights.com. Eventuelle Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. Kartenverlosung Für die Veranstaltung "Tanz in den Mai" am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr in der Helios Arena in Schwenningen verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Eintrittskarten.

Mit dem Stichwort "Tanz in den Mai" können sich Teilnehmer bis Montag, 20. März, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse nicht vergessen.