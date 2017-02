Villingen-Schwenningen Extrakick für Bibliotheksführung

Die Teilnehmer dürfen die Tipp-Kick-Spiele während der Bibliotheksführung ausprobieren und können diese im Anschluss auch ausleihen. Auf die Anfrage der Stadtbibliothek nach einer Spiele­spende für Bibliotheksführungen mit unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen reagierte Mathias Mieg sofort mit Freude: "Solche Aktionen muss man unterstützen, da machen wir gerne mit."

Informationen zu den integrativen Bibliotheksführungen und Terminvereinbarungen bei Nicole Leinich in der Stadtbibliothek am Münster in Villingen unter Telefon 07721/82 22 61 und Anke ­Vieira in der Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen unter Telefon 07720/82 22 44.