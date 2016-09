Villingen-Schwenningen Extrabreit wird Kultstatus gerecht

VS-Villingen. Extralang waren an der Abendkasse die Warteschlangen der Fans. Auch der Vorverkauf war für dieses Konzert besonders rege. Wie sehr für viele, welche in Zeiten der Neuen Deutschen Welle (NDW) im passenden musikalischen Prägealter waren, Extrabreit einen Kultstatus einnimmt, war während des umjubelten Auftritts zu bewundern.

Weniger die ganz jungen Besucher als vielmehr die derzeitige Generation mittleren Alters tanzte und sang begeistert mit. Schon einmal war Extrabreit in der Doppelstadt: vor 33 Jahren in der Schwenninger Messehalle B. Oft wird die Band aus Hagen, dem gleichen Ort, in dem auch Nena ihre musikalischen Anfänge nahm, mit der NDW assoziiert. Dies ist richtig und gleichzeitig auch wieder nicht: Die Deutschrock-Band gab es schon vorher und sie gibt es nach vielen Höhen und Tiefen auch jetzt noch.

In der einst kurzen aber dafür heftigen Eruption des Musikmarkts wurde sie von der NDW vereinnahmt, so richtig passte die eher in Richtung Punk mit kritischen Texten ausgerichtete Musik jedoch nie in die quietschbunte Welt der schnell von der Plattenindustrie vereinnahmten Modewelle. Fast alle der alten Songs gaben die schon etwas angegrauten und faltigen Stars am Freitag mit der alten Power wieder: "Flieger, grüß‘ mir die Sonne", "Hart wie Marmelade", "Kleptomanie", "Präsident", das einst mit Diva Hildegard Knef aufgenommene "Für mich soll’s rote Rosen regnen" oder auch das vor Jahrzehnten auf den bayrischen Radioindex verbannte "Polizisten" waren zu hören. Zum Start nur als Melodie angedeutet, umklammerte dabei der größte Hit der Band das ganze Konzert: Als Zugabe rockte dann endlich "Hurra, hurra, die Schule brennt" das diesmal selbstverständlich ausverkaufte Haus.