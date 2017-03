Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Handwerkskammer Konstanz bietet Beratung zum Thema "Neue Märkte – neue Produkte". Das Angebot richtet sich an Export-Einsteiger, Export-Profis sowie an alle Betriebe, die Innovationen voranbringen wollen. Der erste Sprechtag in der Region findet am 16. März von 9.30 bis 16.30 Uhr im Management-Zentrum Villingen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. eine Anmeldung ist erforderlich: Sonja Zeiger-Heizmann, Telefon: 07531/205-379, E-Mail sonja.zeiger-heizmann@hwk-konstanz.de.