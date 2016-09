VS-Villingen. Ein Bewerbertraining der besonderen Art für Jugendliche, Azubis und Studenten gibt es am Montag, 26. September, 16.30 Uhr, in den Büroräumen der Familienheim, Pontarlierstraße 9, Villingen, Stefanie Rothmund von der Schwenninger Krankenkasse und Martin Renner, Vorstand und Ausbilder der Familienheim, zeigen auf, auf was es bei einer Bewerbung ankommt. Anmeldungen unter Telefon 07721/8991-10 oder renner@bgfh.de.