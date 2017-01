Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Regierungspräsidium Freiburg, die Landwirtschaftsämter der Kreise Rottweil, Schwarzwald-Baar, Konstanz, Tuttlingen, Waldshut und Ortenau, der Arbeitskreis Sauenplaner Kirchen-Hausen, der Erzeugerring Südbaden und die Tierarztpraxis Scheidegg veranstalten am Freitag, 10. Februar, von 10 bis 16 Uhr den regionalen Schweinetag im Hotel Sternen in Kirchen-Hausen. Unter anderem geht es um "Kupierverzicht in Ferkelaufzucht und Mast, Projekte und Ergebnisse aus Boxberg", "Der Ringelschwanz in der praktischen Schweinehaltung" und "Möglichkeiten und Grenzen bestandsspezifischer Impfstoffe".