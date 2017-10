Villingen-Schwenningen Experten geben wichtige Sicherheitstipps

Villingen-Schwenningen. Wer einmal nach Hause kam und mit Schrecken sah, dass alle Schubladen und Schränke durchwühlt sowie Kleidungsstücke auf dem Boden verstreut sind, der weiß, dass Einbrecher am Werk waren.

Der Schock sitzt tief, manchmal sogar so tief, dass der Wohnungseigentümer oder Mieter nicht mehr dort leben möchte und umzieht. Selbst wenn nicht viel Wertvolles gestohlen wurde, alleine das Gefühl: "Hier war jemand und hat alles durchwühlt" vermitteln Wut und Angst, die Intimsphäre in den eigenen Wänden wurde verletzt.

Dafür, dass es nicht so weit kommt, möchten die Experten der Polizei und erfahrene Handwerker und Ausrüster sorgen und laden alle Privatpersonen, aber auch Firmen- und Geschäftsinhaber zum Tag der Sicherheit am Samstag, 4. November, 11 Uhr, ins Münsterzentrum Villingen in der Kanzleigasse ein. Bei einem Pressegespräch erläuterteten Schreinermeister Heinz Jordan und Polizeioberkommissar, Referat Prävention, Bernhard Weißhaar, dass sie diesen Tag anbieten, um die Bürger zu informieren, was sie für ihre Sicherheit tun können,und zwar bevor sie ungebetene Gäste hatten.