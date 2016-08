Villingen-Schwenningen Experten beraten

Für die fachliche Begleitung wurde Edmund Leisen von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen gewonnen, der seit einigen Jahren ein internationales Weideprojekt in der Eifel, Belgien, Luxemburg und Holland betreut. Am ersten Tag werden drei Weidebetriebe besucht und aktuelle Grünlandversuche gezeigt. Nach einem gemeinsamen Abendessen wird Lukas Kiefer von der Universität Hohenheim im Rahmen eines Vortrags die Ökonomie der Weide betrachten und Klaus Kreß vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald über Grünlandverbesserungsmaßnahmen referieren. Am zweiten Tag werden drei weitere Betriebe besucht und deren Weideflächen begangen. Die Gespräche mit den Experten ermöglichen einen intensiven und direkten Wissensaustausch. Das Seminar soll neue Erkenntnisse in der Weideführung vermitteln. In der Teilnahmegebühr enthalten sind die Betriebsbesichtigungen, Seminargetränke, zweimal Vesper zum Mittag und ein Abendessen enthalten.

Treffpunkt ist am 20. September, um 10 Uhr im Wirtshaus Thurner (St. Märgen), wo auch das Abendprogramm stattfindet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich bis zum 12. September beim Landratsamt unter Telefon 07721/91 35 30 0, Fax: 07721/91 36 33 1, E-Mail: m.ziegler@lrasbk.de anmelden.