Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie kann ich meinen Schulabschluss, meine Ausbildung oder meinen Studienabschluss aus dem Ausland in Deutschland anerkennen lassen? Worauf muss ich achten? Expertinnen aus Freiburg beraten hierzu künftig zwei Mal im Monat Flüchtlinge und internationale Fachkräfte im Welcome Center Gewinnerregion in Villingen-Schwenningen. Sie informieren ausländische Fachkräfte und begleiten sie während der Anerkennungsverfahren. Die nächste Beratung für Flüchtlinge bietet Caroline Bach am 29. März und 26. April an. Termine können unter Telefon 0761/88 144 505 oder per E-Mail an kompetenzzentrum-anerkennung@caritas-freiburg.de vereinbart werden. Internationale Fachkräfte können sich am 12. April bei Julia Nothstein beraten lassen. Terminvereinbarung Telefon: 0160/ 90 176 104 oder kompetenzzentrum@diakonie-freiburg.de.