Villingen-Schwenningen Experten bekommen ihr Fett ab

Doch für einige Vorschläge gingen fast alle Daumen nach unten. Das Adrenalin stieg nicht nur bei den Vorstößen in punkto Parken und Kultur. Für Contras sorgte auch die angedachte Abschaffung der Ortsverwaltungen, und damit die Frage, ob die Ortverwaltungen entbehrlicher Luxus sind?

Einig waren sich die zahlreichen Zuhörer in einer anderen Einschätzung: VS habe in seiner Vielfalt überdurchschnittlich viele Sandortvorteile. "Doch Sie müssen alles tun, um Bürger und vor allem junge Menschen an die Stadt zu binden", forderten die beiden Fachleute. Die Parameter dazu: Ausreichend bezahlbarer Wohnraum, ein gutes Betreuungsangebot für Kinder auch in den Randzeiten, Ausbau der Breitbandverkabelkung, Stärkung des Hochschulstandortes. Was die Kölner den Doppelstädtern auch nahelegten: "Schauen Sie nicht immer, was bekommt der eine und was der andere große Stadtbezirk."

Fazit zum Ende eines hitzigen Informations- und Diskussionsabends für die Experten der KGSt: Sie nehmen die Anregungen zur Kenntnis. Ob und wie viele Ideen und kritische Anmerkungen letztendlich noch eingebaut werden, ist eine andere Frage.

Die fertige Vorlage der Verwaltung muss dem Gemeinderat vorgelegt werden. Wie viel KGSt dann noch drin steckt, wird sich zeigen. In seiner Sitzung am 15. März wird der Gemeinderat dann die strategische Zielplanung verabschieden.