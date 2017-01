Villingen-Schwenningen Exkursion ins Augustinermuseum

Die Führung durch die Ausstellung wird Robert Neisen übernehmen. Er hat die Ausstellung mitkonzipiert und ist Mitarbeiter am Publikationsvorhaben "Stadtgeschichte Villingen-Schwenningen im 19. und 20. Jahrhundert" sowie Mitveranstalter der Tagung am 13. und 14. Oktober mit dem Thema "Nationalsozialismus in Kommunen" in Villingen-Schwenningen. Die Abfahrt ist mit dem Zug am Villinger Bahnhof um 11.50 Uhr. Die Exkursion kostet inklusive Fahrt, Führung und Eintritt 35 Euro. Anmeldungen und Informationen sind unter Telefon 07720/82 33 44 oder vhs@villingen-schwenningen.de möglich.